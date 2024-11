Martedì 26 novembre assemblea pubblica a Biandronno: focus sulla situazione Beko

Il Comune di Biandronno, su indicazione del Sindaco Massimo Porotti, organizza un’assemblea pubblica per affrontare la situazione dell’azienda Beko Europe.

L’incontro, organizzato in collaborazione con le sigle sindacali FIM, FIOM e UILM, è aperto ai cittadini e ai lavoratori interessati.

Dettagli dell’evento

Data e ora: Martedì 26 novembre 2024, ore 21.00

Luogo: Sala Verdi del Comune di Biandronno

Partecipanti e obiettivi

All’assemblea saranno presenti rappresentanti della Provincia di Varese, della Regione Lombardia e altre autorità territoriali. L’obiettivo è fornire un aggiornamento e discutere le prospettive future legate alla situazione occupazionale e produttiva dell’azienda Beko Europe, importante realtà economica per il territorio.

L’incontro rappresenta un’occasione fondamentale per promuovere il dialogo tra istituzioni, lavoratori e comunità locale, in un momento cruciale per il futuro del tessuto industriale di Biandronno.