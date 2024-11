Massimo Mastromarino riconfermato presidente dell’autorità di bacino del Ceresio

Massimo Mastromarino è stato riconfermato Presidente dell’Autorità di Bacino del Ceresio, consolidando il proprio ruolo alla guida dell’Ente regionale. Ad affiancarlo saranno Giovanni Bernasconi, Sindaco di Claino con Osteno, in qualità di Vice Presidente e Sergio Erculiani, Sindaco di Porlezza, come componente del Consiglio di Amministrazione.

«È con grande soddisfazione che accolgo questa riconferma – ha dichiarato Mastromarino – un segnale chiaro di forte condivisione e corrispondenza di interessi tra i rappresentanti del nostro territorio. In questi anni sono stati fatti moltissimi passi avanti, lavorando con determinazione e visione per il bene del lago e delle comunità che lo vivono. Il dialogo è sempre stato ampio e molto costruttivo, coinvolgendo i privati, i comuni, le istituzioni italiane e svizzere, in un’ottica di sinergia e cooperazione transfrontaliera. L’Autorità di Bacino ha saputo implementare le proprie attività, portando risultati tangibili che spaziano dalla gestione delle risorse lacuali allo sviluppo di progetti innovativi e sostenibili. Questo lavoro condiviso ci motiva a proseguire con ancora maggiore energia per affrontare le sfide future, tutelare il nostro patrimonio ambientale e potenziare le opportunità per il turismo e l’economia del territorio».

Con lo stesso spirito di continuità è stata rinnovata la nomina di Maurizio Tumbiolo come Direttore dell’Autorità di Bacino del Ceresio per i prossimi cinque anni, riconoscendo il valore del suo contributo e la qualità della sua guida operativa nell’ambito delle attività dell’Ente.