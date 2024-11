Mattarella ricorda Mirella Cerini davanti a migliaia di sindaci: “Morta con la fascia tricolore”

Si è svolta ieri, 21 novembre, a Torino la prima giornata dell’Assemblea Nazionale annuale di Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani). Presenti per il Comune di Castellanza il Vice Sindaco Reggente

Cristina Borroni e l’Assessore Maria Luisa Giani. Nel discorso ufficiale di apertura il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel significare l’importanza dei Comuni e dei loro amministratori per la Repubblica, ha ricordato l’impegno dei primi cittadini e in particolare del sindaco di Castellanza Mirella Cerini, scomparsa prematuramente lo scorso aprile.

«Le Amministrazioni Comunali svolgono funzioni vitali per la Repubblica. Il Vostro impegno quotidiano, compresi i sacrifici personali di ciascuno, consentono alle comunità di percorrere le loro strade e di lavorare per il domani. La vostra – lo sono bene – è un’attività di prossimità che vi rincorre ben oltre la soglia dei vostri uffici. Una prossimità che è apertura al confronto e alla partecipazione popolare. Una prossimità che è anche trasparenza. Permettetemi anche per questo di rivolgere un pensiero ai Sindaci che ci hanno lasciati nel corso del loro mandato. Per tutti, ciascuno meritevole di ricordo, un nome: Mirella Cerini, Sindaco di Castellanza, come sappiamo colta da un malore al termine della cerimonia del 25 aprile e morta con indosso la fascia tricolore. Vi ringrazio per quello che fate».

Il momento emozionante e inaspettato ha commosso l’assemblea toccando profondamente il vice sindaco Borroni e l’assessore Giani. In occasione della partecipazione all’Assemblea era infatti già nelle intenzioni del Vice Sindaco di consegnare al Presidente un libretto in ricordo di Mirella Cerini, accompagnato da una lettera di ringraziamento per la sua vicinanza nei giorni del lutto e in occasione del defibrillatore inaugurato il 15 settembre, in sua memoria

Il documento è stato poi consegnato al Presidente Mattarella tramite il Presidente di Anci – Lombardia, dott. Mauro Guerra