“My Baby” è il nuovo singolo inedito di Ginevra

È disponibile da oggi in tutti gli store digitali “My Baby” il nuovo singolo inedito di Ginevra (https://smi.lnk.to/mybaby, Asian Fake/Sony Music Italy). Il brano, che anticipa il nuovo progetto della cantautrice in arrivo a inizio 2025, sarà disponibile per la programmazione radiofonica da lunedì 18 novembre. (ph. Giulia Gatti)

«My baby! segna l’inizio di una nuova era per il mio progetto – racconta Ginevra – Qui dentro ci sono gli anni ’90, che hanno sempre caratterizzato le mie sonorità, il folk e tante chitarre.

In “my baby!”, infatti, la Ginevra eterea che finora è stata protagonista insiemeall’elettronica, fa spazio ad un suono è più sporco e organico, un sound che richiama il mondo dei Pixies e dei Blur, ma comunque contemporaneo. Il racconto è diretto, semplice, ed è accompagnato ad un mood esplosivo e più consapevole.

“Quando ascolto “my baby!” – prosegue la cantautrice – mi viene voglia di gridare, correre e rincorrere. Sono molto emozionata perché questa nuova era anticipa un progetto per me molto importante e sarà molto divertente quando arriverà il momento di tornare sul palco. La cosa bella è che questa canzone è già stata “testata” nei miei live degli scorsi anni. Questo brano è stato scritto per gioco, in una notte nel 2021, durante la lavorazione del mio precedente disco, “Diamanti”, e ha aspettato fino ad oggi per trovare il momento giusto di emergere. E questo è il momento giusto”.

Il brano, scritto in un castello in Toscana seppur la sensazione, ascoltandolo, sia quella di essere catapultati in un garage, sancisce l’inizio della collaborazione – per quanto riguarda la produzione – fra Fugazza e Suorcristona (i fratelli Francesco e Marco Fugazza con cui Ginevra collabora da tempo) e il musicista Domenico Finizio.

GINEVRA è il progetto della cantautrice Ginevra Lubrano. Torinese di stanza a Milano, GINEVRA (diplomata in canto al CPM Music Institute e con Laurea in Comunicazione e Società, Facoltà di Scienze Politiche Economiche e Sociali all’Università Statale di Milano) dopo un ep (“Ruins”) pubblicato nel 2019 e uno pubblicato nel 2020 (“Metropoli”) alterna a collaborazioni e lavori da autrice (“Glicine” portata a Sanremo da Noemi nel 2021) un lungo lavoro di ricerca e di studio e un ancora più lungo elenco di esibizioni dal vivo che vanno dal Primo Maggio al Mi Ami Festival passando per il palco del Teatro Ariston di Sanremo (ospite nel 2022 de La Rappresentante di Lista), l’opening all’ultimo Tour di Mahmood e le date che hanno accompagnato l’uscita del suo primo album “Diamanti”, pubblicato il 14 ottobre 2022. Esce oggi con il suo nuovo singolo “my baby!” per Asian Fake/Sony Music Italy. Le sue maggiori influenze provengono dalla musica elettronica di matrice inglese e si mescolano a una narrativa folk e intimista che affonda le radici nel cantautorato italiano.