Nei fiumi e laghi del Varesotto rilasciati quasi mezzo milione di nuovi pesci

Oltre 470 mila avannotti sono stati rilasciati nei laghi, nei fiumi e nei torrenti della provincia di Varese, grazie al supporto e al contributo di Alfa.

La convenzione rinnovata lo scorso mese di giugno dal Presidente del Gestore del Servizio Idrico Integrato Paolo Mazzucchelli e dal Presidente della sezione di Varese della FIPSAS Franco Bertoni e che prevedeva appunto un finanziamento da parte di Alfa di 20.000 euro per il 2024, ha permesso ai pescatori di seminare un grosso quantitativo di pesci per poterli poi oggi liberare, con l’obiettivo di incrementare il patrimonio ittico del territorio, messo a dura prova dal cambiamento climatico ma anche dalla presenza massiccia di cormorani e siluri.

«Abbiamo seminato oltre 470.000 avannotti di trote in tutti i torrenti della provincia di Varese -spiega Giuseppe Zignani di Fipsas-. Una volta la trota si arrangiava da sola. Adesso con le asciutte, l’inquinamento e i canali non ce la fanno a tirare avanti da sole e quindi gli diamo una mano noi. Noi, cioè tutti noi che siamo tutti pescatori che danno qualche ora al giorno nei vari incubatori e il lavoro nostro va dentro in tutti i torrenti per poter andare avanti a pescare».

Il tema dei pesci e della vita dei pescatori è al centro di un’intervista con uno degli ultimi tre pescatori del Lago di Varese, tra ricordi ed emozioni.