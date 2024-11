“Non disperdiamo la storia dell’ospedale di Gallarate”

“Andate a farvi un giro nel padiglione Boito e andando lì e rendetevi quale storia ci sia dietro l’ospedale di Gallarate. Una storia unica in questo territorio, tra le maggiori in Lombardia”, dice Massimo Gnocchi, consigliere comunale di Obiettivo Comune Gallarate.

Alla vigilia dell’assemblea civica sui servizi dell’ospedale (martedì 12 novembre, alle 21, alle Scuderie Martignoni, Gnocchi ha tra le mani il libro del professor Armocida che racconta la storia del Sant’Antonio Abate, dalle stanze nel centro storico (era nella attuale piazzetta Guenzani, di fianco al Teatro Condominio) all’ospedale ottocentesco di Camillo Boito, fino alla realtà di oggi.

“Il libro del professore Armocida ci venne donato in qualità di consiglieri comunali” ricorda Gnocchi. “Si apre con una frase che ritengo significativa : La storia di Gallarate passa anche dalla storia del suo ospedale”.

L’istituzione fu sostenuta, fin dal Settecento, da tanti benefattori, i grandi capitani dell’industria tessile (quelli i cui nomi ricorrono nei diversi padiglioni), ma anche famiglie più umili. Una serie di nomi – e volti – che ritornano appunto nel corridoio principale dell’ospedale vecchio del Boito.

Una storia che Gnocchi dice non deve essere dispersa in un ospedale unico staccato dalla città e senza più legami. Non solo storia, ma secondo Gnocchi anche un impegno per l’oggi, garantire continuità ai servizi: “Ancora moltissime persone non hanno chiaro lo scenario di disagio attuale che diventerà disastro domani. I problemi di oggi deriva dalle incertezze anche sul destino del Sant’Antonio Abate”.