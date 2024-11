Oltre 200 studenti delle scuole superiori protagonisti del nuovo appuntamento di”Reti4school”

Reti, tra i principali aziende italiane nel settore dell’It Consulting, ospita oggi nel proprio campus oltre 200 studenti delle classi 5° delle scuole superiori che hanno aderito all’iniziativa proposta all’interno del progetto “Reti4School”. L’evento, che si è svolto nella mattinata di venerdì 22 novembre, è il primo appuntamento del modulo innovativo “Reti4Student”, nato con l’obiettivo di ampliare e arricchire l’esperienza educativa degli studenti per prepararli al meglio al loro futuro nel mondo del lavoro.

Nel corso della mattinata, dopo la sessione plenaria, i ragazzi sono stati suddivisi in team per partecipare alle diverse attività presentate nel Campus. Tre sono stati i workshop proposti: il primo, CoPilot Sostenbile, ha permesso agli studenti di approfondire il concetto di sostenibilità ambientale e sociale, con l’obiettivo poi, attraverso una descrizione dettagliata, di generare un’immagine tramite l’intelligenza artificiale della loro idea di ciò che rappresenta la sostenibilità; in un secondo laboratorio, invece, hanno avuto modo di esplorare le diverse mansioni e ruoli del settore delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione e di comprendere che Lavorare nell’ict è da “supereroi”; l’ultimo workshop, dedicato al Problem Solving e gestione dello stress, ha consentito ai ragazzi di sviluppare competenze pratiche nella gestione di progetti complessi, rafforzare il lavoro di squadra ed esercitare le capacità di problem solving. Al termine dei laboratori, poi, i giovani hanno partecipato ad una tavola rotonda per discutere delle prospettive future, con un focus particolare sui percorsi formativi e lavorativi dopo il diploma.

«Reti4Student nasce dal desiderio di creare nuove opportunità all’interno dell’esperienza educativa dei giovani, con l’intento di coinvolgerli e integrarli sin da subito nel mondo del lavoro attraverso workshop in diretto contatto con i professionisti del settore e affrontando casi di studio reali – dichiara Bruno Paneghini, Presidente e Amministratore Delegato di Reti S.p.A. –. Oggi, oltre 200 studenti hanno deciso di aderire al progetto da noi proposto: sono orgoglioso di assistere alla partecipazione attiva di un così gran numero di giovani determinati a collaborare nell’era dell’evoluzione digitale, non soltanto per accostarsi alle nuove sfide della tecnologia, ma anche – e soprattutto – per acquisire competenze tecniche specifiche immergendosi in ambienti lavorativi».

Tra le scuole che hanno preso parte all’iniziativa, ci sono: IIS Ponti Gallarate – Istituto Tecnico e Professionale, Istituto Superiore Statale “Carlo Dell’Acqua” – Legnano, Istituto Tecnico “Enrico Mattei” – Rho, I.T.C.S. “Gino Zappa” – Saronno, ITIS “Giulio Riva” Istituto Tecnico Industriale Statale – Saronno, Liceo Scientifico Blaise Pascal – Busto Arsizio, Licei Sacro Cuore – Scuola paritaria Gallarate.

Reti4School è il progetto di Reti nato per aiutare i giovani studenti ad affrontare la trasformazione tecnologica e professionale del mondo moderno, attraverso workshop interattivi, seminari ed eventi che stimolano la creatività e il pensiero critico. Ogni modulo del programma è stato progettato dai professionisti di Reti per coinvolgere attivamente gli studenti attraverso laboratori interattivi ed esercitazioni pratiche.