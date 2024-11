Primo rinforzo per il Varese: in arrivo il giovane De Angelis 

Il mercato invernale per i dilettanti inizierà ufficialmente il 1 dicembre, ma i primi movimenti di mercato sono già in corso. Tra questi spunta anche uno del Varese, che si assicura le prestazioni del centrocampista centrale classe 2005 Paolo De Angelis. (Foto Facebook – Brindisi Football Club)

Romano di nascita e proveniente dal vivaio della Roma, De Angelis arriva ai piedi del Sacro Monte dopo la rescissione con la Fidelis Andria. Con la squadra pugliese – Girone H di Serie D – ha trovato poco spazio entrando in campo solo in tre occasioni. Nella stagione precedente ha collezionato una decina di presenze tra i professionisti tra campionato e Coppa Italia a Brindisi prima di passare alla Primavera del Cosenza (Primavera 2) dove ha giocato nove gare con un un gol.

Un tesseramento funzionale per il Varese, che deve rinforzare la “quota under” dopo l’infortunio di Niccolò Stampi e a riguardo sta facendo delle riflessioni anche tecnico-tattiche. Quello di De Angelis – che sta per arrivare in città e dovrebbe essere tesserato già in tempo per la trasferta di domenica a Chisola – potrebbe non essere però l’unico movimento in ingresso per i giovani. La società resta vigile per rinforzare la rosa e dare a mister Roberto Floris ulteriori soluzioni.

Il mercato, come detto, non è ancora iniziato, ma per il direttore sportivo Antonio Montanaro sono già ore calde. Un buon segnale anche per le ambizioni della società.