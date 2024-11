Restano gravi le condizioni del ragazzo picchiato in discoteca, Ponte Tresa col fiato sospeso

Le condizioni del giovane di 21 anni rimasto gravemente ferito il 18 novembre dopo una serata in discoteca a Lugano, restano stabili, ma ancora critiche.

Il ragazzo, vittima di un violento pestaggio fuori dal locale all’alba, era stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno dovuto intervenire con un delicato intervento chirurgico per ridurre la pressione intracranica causata da un grave ematoma. Attualmente in coma farmacologico, sta combattendo una fragile battaglia tra la vita e la morte.

La comunità di Lavena Ponte Tresa, profondamente scossa dall’accaduto, si è unita in un abbraccio di solidarietà alla famiglia. Anche l’ASD Ponte Tresa, la squadra di terza categoria di Lavena Ponte Tresa in cui il giovane giocava, ha deciso di rinviare la partita contro il Cittiglio prevista per il fine settimana, in segno di rispetto e vicinanza.

Nel frattempo, le indagini delle autorità continuano a ritmo serrato, con l’obiettivo di chiarire le dinamiche dell’aggressione e accertare le responsabilità.