Rita Di Toro: “In piedi signori davanti a una Donna”

Si è conclusa – dopo diverse sessioni di allenamenti “in rosso” nella sede Uisp di Piazza De Salvo a Varese – la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E Rita Di Toro, presidente di Uisp Varese, fa il punto sulla situazione, partendo dall’articolo 1 della dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne, emanata dall’assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1993.

Un passo che specifica che per “violenza contro le donne” si intende «ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale, o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata».

Un importante passo avanti nella lotta contro la violenza sulle donne è avvenuto con la legge 69 del 2019, nota come “Codice Rosso”, ed è entrata in vigore il 9 agosto 2019. Si tratta di una legge che rafforza la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere.

«La giornata contro la violenza sulle donne avrà come fine ultimo il raggiungimento dell’uguaglianza come valore universale» dice Rita Di Toro, che chiude idealmente la giornata del 25 novembre con i celebri versi di William Jean Bertozzo: «Per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l’ignoranza in cui l’avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le sue ali che avete tarpato, per tutto questo: in piedi, signori, davanti ad una Donna».