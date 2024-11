Santa Cecilia 2024, a Casorate Sempione un concerto pieno di magia

Il Corpo Musicale “La Casoratese” presenta il suo tradizionale concerto di Santa Cecilia, che quest’anno si terrà con un programma dal titolo suggestivo e affascinante: “Note Magiche”.

L’appuntamento è fissato per sabato 23 novembre alle ore 21:00 alla Palestra Comunale di Casorate Sempione, dove l’aria sarà intrisa di suoni incantati e melodie che trasporteranno il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la musica.

“Note Magiche” non è solo il nome di un concerto, ma una promessa di esperienza musicale unica. La serata vedrà il Corpo Musicale “La Casoratese” e la “Casorate Junior Band” impegnate in un repertorio ricco e variegato basato su composizioni moderne, tutte unite dalla stessa forza evocativa che solo la musica può trasmettere.

L’esibizione sarà diretta dal M° Emanuele Maginzali, che guiderà sapientemente i musicisti in un crescendo di emozioni capaci di coinvolgere e affascinare lo spettatore.

L’ingresso del vibrafono e la nuova sala prove

«Quest’anno, il concerto sarà anche l’occasione per ringraziare il Comitato Commercianti di Casorate Sempione che insieme ad altri benefattori ha permesso l’arrivo nella sezione percussioni di un vibrafono. Questo affascinante strumento, con la sua sonorità unica e avvolgente, contribuirà ad arricchire il già variegato timbro dell’orchestra, dando nuova espressione a molte delle composizioni in programma».

«Un altro doveroso ringraziamento è verso l’amministrazione comunale di Casorate Sempione che ha recentemente concesso al Corpo Musicale “La Casoratese” la nuova sede prove. Questo nuovo spazio, sicuramente più ampio e funzionale, offrirà ai musicisti la possibilità di prepararsi al meglio e di proseguire nel loro impegno per diffondere la cultura musicale sul territorio. È importante sottolineare che collaborazioni di questo tipo sono un passo fondamentale per offrire un sostegno alle realtà culturali, ma soprattutto un investimento per la crescita e il benessere della vita sociale della comunità.

Il concerto

Il concerto inizia alle ore 21 aperto dalla Casorate Junior Band.

L’ingresso è libero.

Palestra Comunale – Via Edmondo de Amicis , 7 – Casorate Sempione

Per altre informazioni visitate la nostra pagina Facebook: “Corpo Musicale La Casoratese”.