Sciopero del trasporto pubblico locale, le corse garantite per Varese e provincia

Per venerdì 8 novembre 2024, le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Autoferro hanno indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale. Trattandosi della terza azione di sciopero nella vertenza per il rinnovo del contratto nazionale di categoria, non sono previste fasce di garanzia in nessuna città italiana.

Pertanto lo sciopero riguarderà l’intera giornata di venerdì 8 novembre, sia sulle linee urbane di Varese gestite da Autolinee Varesine, sia sulla rete extraurbana gestita da Autolinee Varesine e Castano.

In accordo con la delibera della Commissione di Garanzia numero 02/183, viene sicuramente garantita solo una percentuale ridotta di corse, il cui dettaglio è consultabile nei file allegati. Tutte le altre corse, in qualsiasi orario, non sono dunque garantite e potrebbero non essere effettuate. Biglietterie e uffici aziendali potranno risultare chiusi per l’intera giornata.

