Sciopero generale: venerdì 29 novembre corteo nel centro di Varese

Giornata di sciopero generale venerdì 29 novembre promossa dai sindacati confederali Cgil e Uil contro la manovra finanziaria che porterà “alla stagnazione economica” come ha dichiarato la segretaria provinciale della Cgil Stefania Filetti.

A Varese la manifestazione partirà alle 9.30 da Piazza repubblica dove il ritrovo è fissato dalle ore 9.00.

Il corteo seguirà il seguente percorso: via Avegno, via Vittorio Veneto, corso Aldo Moro, piazza Monte Grappa, via Walter Marcobi, via Sacco, via San Vito Silvestro, via XXV Aprile e terminerà in Piazza Libertà, con gli interventi delle delegati e delegati, della Segretaria Generale Cgil Varese Stefania Filetti e del Coordinatore territoriale Uil Antonio Massafra.