Scontro fra tre auto in centro a Carnago, feriti lievi

Scontro fra tre auto questa mattina, giovedì 14 novembre, a Carnago. L’impatto è avvenuto intorno alle 7.50 in via Dante alighieri, nei pressi della ex caserma dei carabinieri.

Nell’incidente sono state coinvolte tre persone: il bilancio è di una persona illesa e due che sono state prese in cura e portate in pronto soccorso per un controllo ma in codice verde.

Sul posto si sono inevitabilmente creati disagi alla viabilità e oltre ai mezzi di soccorso, un’ambulanza dell’Sos Carnago, ha operato la polizia locale.