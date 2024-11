Scritte sul muro del Municipio di Busto Arsizio contro il sindaco Antonelli

Scritte sui muri perimetrali della sede municipale di Busto Arsizio contro il sindaco Emanuele Antonelli. Le scritte sono state fatte durante la notte, ad essere colpito dai vandali è stata la facciata che guarda su via Fratelli d’Italia, di fianco all’ingresso dell’ufficio postale. Una di seguito all’altra sono state scritte con bomboletta nera le scritte Antonelli Vaff…o, Antifa, una A cerchiata e la scritta Fasci Appesi. Poco più in la un’altro slogan: “Ci sfruttano, ci sfrattano ci mandano la Polizia, fa…o la vostra democrazia”

Il sindaco inquadra questa vicenda nell’innalzamento della tensione tra le frange antagoniste della sinistra e il governo e invita il centrosinistra, in particolare il Pd, a prendere le distanze e a condannare questi gesti: «Dirà qualcosa il segretario cittadino del Pd Paolo Pedotti? Mi sembra chiaro che le scritte sono state fatte dallo stesso tipo di persone che a Bologna ha aggredito la Polizia durante la manifestazione antifascista e che loro hanno difeso».

Antonelli aggiunge: «Dispiace perchè costerà qualcosina ripulire il muro e a pagare saranno come sempre i cittadini ma le lascerò per qualche giorno in modo che tutti possano vedere la stupidità delle azioni degli estremisti di sinistra».