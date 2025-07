Agesp sospende temporaneamente il conferimento di rifiuti Raee

Agesp di Busto Arsizio noto che, a causa dei quantitativi eccezionali di Raee (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) – Raggruppamenti R1 Freddo e Clima E CLIMA (grandi apparecchi di refrigerazione, frigoriferi, congelatori, ecc.), R2 Altri Grandi Bianchi (lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, ecc.) e R 3 Tv e Monitor – ricevuti in questi giorni presso il Centro di Multiaccolta di via Tosi, per non superare i limiti di stoccaggio autorizzati, l’attività di ricezione di queste frazioni sarà sospesa fino ai primi giorni della settimana prossima.

«Scusandoci per il disagio arrecato, confermiamo che la limitazione vale unicamente per la frazione RAEE Raggruppamenti R1 – R2 – R3».