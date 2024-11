Senologia al centro chiude il primo biennio di attività con oltre 4000 prestazioni

Oltre 4.000 controlli senologici nelle diverse tappe avvenuti in due anni. È più che positivo il bilancio delle cliniche mobili di “Senologia al centro”. Ancora una volta i posti disponibili sono andati completamente esauriti nei tre giorni di presenza a Varese (da venerdì 1 a domenica 3 novembre). Nello specifico sono state effettuate 125 visite senologiche, 87 ecografie e 51 mammografie, per un totale di 263 prestazioni. Cinque, in tutto, le donne rimandate a un ulteriore approfondimento.

Il sostegno

L’importanza del servizio gratuito, ogni volta reso possibile dal sostegno di chi crede nel progetto, ha avuto l’ennesimo riscontro dalla grande e sentita partecipazione al simbolico taglio del nastro di sabato mattina.

È stato Claudio Fiorentini, in rappresentanza di Enel Cuore che ha sostenuto l’evento, a chiudere gli interventi davanti alle cliniche mobili bianche e rosa in piazza Monte Grappa. Il riconoscimento del ruolo svolto dal Gruppo Gnodi e Mobile System, in collaborazione con Lilt – Associazione Provinciale di Varese, è arrivato anche da parte dell’amministrazione comunale varesina, intervenuta con il sindaco Davide Galimberti, con l’assessore ai Servizi educativi Rosella Dimaggio e con il consigliere delegato alla Sanità Guido Bonoldi. Da parte loro il plauso al progetto e la sottolineatura dell’importanza della prevenzione «da portare anche nei rioni». Proposta condivisa dal consigliere regionale Samuele Astuti e dal direttore sanitario dell’Ats Insubria Giuseppe Catanoso.

Il ruolo di Lilt

Centrale e fondamentale, come sempre, il ruolo della Lilt provinciale, il cui presidente, Ivanoe Pellerin, rimarca anche questa volta, al termine della tappa varesina, il dato della crescita di casi nelle donne giovani e soprattutto la statistica in base alla quale di tumore al seno si guarisce, «ma è necessario intervenire subito, ed è perciò importantissimo sottoporsi a controlli periodici». Proprio l’opportunità che viene offerta gratuitamente alle donne fino ai 45 e oltre i 74 anni da “Senologia al centro”.