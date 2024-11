Sesto Calende ricorda i piloti Venanzi e Moran: minuto di silenzio in Consiglio Comunale

Nella seduta di giovedì 31 ottobre del Consiglio Comunale, su iniziativa del Consigliere Comunale Marco Limbiati del Gruppo Fratelli d’Italia, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria dei piloti collaudatori Pietro Venanzi e Herb Moran e di tutti i colleghi che hanno perso la vita durante le missioni di prova.

L’invito del Consigliere Limbiati è giunto a conclusione della giornata, in seguito alla significativa commemorazione tenutasi presso Leonardo Elicotteri, dove, alle ore 14, l’azienda ha reso omaggio ai piloti caduti con un minuto di raccoglimento. La sirena ha segnato il solenne inizio e termine del silenzio, mentre gli elicotteri Leonardo sorvolavano simbolicamente i siti di Cascina Costa e Vergiate alle ore 14 e 13:55 rispettivamente, in segno di rispetto e vicinanza.

Nel proprio intervento in Consiglio, il Consigliere Limbiati ha dichiarato: “Oggi, 31 ottobre 2024, desidero ricordare un significativo momento di commemorazione svoltosi presso Leonardo Elicotteri. Nel pomeriggio, alle ore 14, l’azienda ha reso omaggio con un minuto di raccoglimento alla memoria dei piloti Pietro Venanzi ed Herb Moran e di tutti i colleghi caduti durante le prove di volo. La sirena ha segnato l’inizio e la fine del minuto di silenzio, durante il quale gli elicotteri Leonardo hanno sorvolato i siti di Cascina Costa e Vergiate alle ore 14 e 13:55 rispettivamente, in un simbolico segno di rispetto e vicinanza. Chiedo che anche il nostro Consiglio Comunale osservi un minuto di silenzio in memoria dei piloti e del personale di Leonardo, compresi quelli della nostra storica Siai Marchetti, che hanno perso la vita in incidenti di volo. Con questo gesto, esprimiamo la nostra gratitudine e il nostro cordoglio per chi ha sacrificato la propria vita al servizio dell’aeronautica”.

Il gesto del Consiglio Comunale ha risposto all’appello del Consigliere Limbiati, concludendo la seduta con un minuto di raccoglimento in memoria dei piloti e di tutto il personale caduto nei collaudi, a testimonianza di quanto profondo sia il legame tra la comunità di Sesto Calende e il mondo dell’aeronautica.

Il 30 ottobre 2015, i piloti Pietro Venanzi e Herb Moran, esperti collaudatori di AgustaWestland, decollarono con il convertiplano AW609 per una missione di collaudo. Quel volo, purtroppo, si concluse tragicamente nei cieli sopra Santhià. Con coraggio e professionalità, Pietro ed Herb evitarono una tragedia maggiore, portando il velivolo lontano dal centro abitato.