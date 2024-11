Si avvicina alla casa della ex violando il divieto: arrestato a Varese dalla Polizia grazie al braccialetto elettronico

Nella notte di domenica 24 novembre, la Polizia di Stato di Varese ha arrestato un uomo di 36 anni, sorpreso in flagranza di reato per violazione dei provvedimenti cautelari che gli imponevano l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

La vicenda ha avuto inizio quando, poco dopo la mezzanotte, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto un “alert” che segnalava la presenza dell’uomo nelle vicinanze dell’abitazione della sua ex convivente. L’uomo, infatti, stava violando una specifica ordinanza emessa lo scorso ottobre dal Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) del Tribunale di Varese, che gli imponeva, tra le altre cose, l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla vittima e di non entrare in contatto con lei in nessun modo.

L’ordinanza prevedeva inoltre l’applicazione di un braccialetto elettronico, strumento che avrebbe dovuto monitorare in tempo reale i suoi spostamenti e impedire che si avvicinasse ai luoghi frequentati dalla donna. Nonostante queste misure, l’uomo si trovava a infrangere tali disposizioni, recandosi a poca distanza dalla casa della sua ex.

Una volta ricevuto l’allarme, gli agenti della Volante hanno prontamente avvisato la donna, consigliandole di rimanere al sicuro all’interno della propria abitazione. Nel frattempo, sono scattate le operazioni di ricerca del 36enne, che è stato rintracciato in pochi minuti, nei pressi del luogo di residenza della vittima. L’uomo è stato arrestato e condotto in Questura.