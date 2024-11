Solidarietà in azione: il personale del JRC con associazioni e comuni si uniscono per pulire il territorio

Anche in questa stagione autunnale, nell’ambito della settimana europea per la riduzione dei rifiuti, torna il plogging, iniziativa di grande impatto che ha visto l’unione delle forze di Legambiente, della Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano, e dei lavoratori del Centro Comune di Ricerca (Joint Research Centre, JRC), con il sostegno attivo dei Comuni di Ispra e Travedona Monate.

Il plogging, un’attività che combina il termine svedese “plocka upp” (raccogliere) con “jogging”, si traduce in un’azione che unisce l’esercizio fisico, come correre, camminare o andare in bicicletta, alla raccolta di rifiuti lungo il percorso. Questo permette di promuovere il benessere personale attraverso lo sport e, al contempo, di sensibilizzare sul tema dei rifiuti.

Nonostante il clima freddo e avverso, la mattina di venerdì 29 novembre, un gruppo di circa venti persone ha preso parte all’evento, organizzandosi in squadre per la corsa, il ciclismo e la camminata. Le aree che hanno beneficiato di questa pulizia straordinaria sono state principalmente il Parco del Golfo della Quassa a Ispra e il Parco Cadorna a Travedona Monate. Al termine della sessione, i partecipanti si sono riuniti presso la Clubhouse del JRC a Ispra per la classificazione e la pesatura dei rifiuti raccolti.

Sebbene i nostri territori appaiano ben tenuti, sorprendentemente sono stati raccolti quasi 200 kg di spazzatura in sole due ore! In chiusura dell’evento si è tenuto un dibattito per condividere le esperienze e discutere sulle iniziative di collaborazione e volontariato locali. Hanno partecipato all’incontro personalità quali Rosalina Di Spirito, sindaco di Ispra, Angelo Fiombo, sindaco di Travedona Monate, Carmelo Massimo Torre, assessore alla cultura del Comune di Ispra, Renato Aldeni, consigliere del Comune di Travedona Monate, Valentina Minazzi, presidente di Legambiente Varese, Nunzio Marmorea, presidente di Legambiente Ispra, Claudio de Paola, direttore del Parco del Ticino Lombardo, e Francesca Trotti, Responsabile Settore Pianificazione del Parco Ticino lombardo e referente ufficio tecnico MAB. Stéphanie Lutique, in rappresentanza della Gestione del Sito di Ispra, ha fatto gli onori di casa.

Insieme, i partecipanti hanno unanimemente riconosciuto l’essenzialità di ripetere simili iniziative, passando da un impegno verbale a concrete azioni. Hanno inoltre manifestato l’auspicio di una partecipazione più estesa da parte della cittadinanza nei futuri eventi e sottolineato l’urgenza di rendere disponibili informazioni chiare e dettagliate sulla gestione dei rifiuti urbani e sul loro impatto sull’ambiente, garantendo che queste siano facilmente reperibili e comprensibili per tutti.