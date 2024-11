Successo di partecipazione ieri alla serata “Ciclismo e Podismo a Monvalle” voluta nella Sala Consiliare dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Gruppo Sportivo Ciclistico Contini e il team Atletica 3V. L’evento introdotto dal sindaco Gianni Mariotto e dal delegato allo sport Vincenzo Tolomeo ha visto protagonisti Giuseppe Saronni, Andrea Macchi e Silvano Contini stimolati nei loro racconti da Sergio Gianoli. (foto di Giordano Azzimonti) E’ scaturita un serata piacevole con i tre personaggi che non hanno mancato di raccontare le loro esperienze in alcuni eventi sportivi, con qualche dichiarazione anche inedita, e hanno spaziato attraverso diverse manifestazioni dal Giro d’Italia al Tor de Geants, dalle gare podistiche in salita alla sfida Saronni – Moser.

C’è poi stato il coinvolgimento della giovane tricolore monvallese del canottaggio Arianna Gavin con il finale dedicato alla presentazione dei due eventi sportivi che si svolgeranno in località Gurèe di Monvalle sabato 23 e domenica 24 novembre, con i ciclisti impegnati nel pomeriggio di sabato nel ciclocross e i podisti nella giornata di domenica.