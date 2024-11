Sul lungolago di Laveno le statue del Presepe Sommerso

Si lavora a Laveno Mombello per la preparazione del Presepe Sommerso. Nella giornata di sabato 23 novembre le statue in sasso di Vicenza che lo compongono, saranno posate nella piazza rivierasca Caduti del Lavoro. (Foto di copertina e gallery di Maria Canalicchio).

È un’occasione unica per poterle ammirare da vicino. Per la prima volta le statue saranno esposte, prima della posa in acqua che invece è prevista per il 30 novembre, alle prime luci del mattino. Le statue saranno posane nelle acque del Lago Maggiore, di fronte alla stessa piazza con l’ausilio di potenti gru e dei sommozzatori. L’iniziativa è a cura degli Amici del Presepe Sommerso e si inserisce in un calendario di iniziative dedicate al Natale a Laveno.