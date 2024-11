Tenta furto in un’abitazione di Gorla Maggiore ma viene arrestato grazie alla rete del Controllo di Vicinato

Da Asti fino a Gorla Maggiore per rubare ma il tentativo non è andato a buon fine, grazie anche alla rete di Controllo di Vicinato che ha permesso ai carabinieri della Compagnia di Saronno di intervenire in tempo e bloccarlo.

È finita con una notte in Camera di Sicurezza l’avventura di un giovane pizzicato mentre cercava di entrare in un’abitazione di via Carso. Quando i militari lo hanno fermato aveva con sè tutta la classica attrezzatura necessaria a penetrare nelle abitazioni ma non ha fatto in tempo ad usarla. Probabile che l’uomo avesse anche un complice che, però, è riuscito a fuggire a bordo di un’auto.

Questa mattina il giovane è stato accompagnato in tribunale a Busto Arsizio per la convalida dell’arresto e il processo con rito direttissimo.