Tentato furto al capannone dell’associazione Saronno Point

Brutta sorpresa ieri mattina per l’associazione Saronno Point, che nella notte ha subito un tentativo di furto nel capannone dove sono depositati i materiali che vengono utilizzati da soci e volontari per le varie iniziative benefiche.

«Un danno sicuramente costoso per riparare gli ingressi per il momento inaccessibili – denunciano sulla pagina Facebook gli “Amici di Saronno onlus” – Siamo stati veramente danneggiati per la preparazione del mercatino di Natale. La delusione è tanta, noi andiamo avanti però siamo allo sbando sociale».