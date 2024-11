Ternate – Monate, una partita all’insegna dell’amicizia e del rispetto

Domenica 17 novembre al campo sportivo di Ternate si è disputata la partita di campionato di terza categoria tra la Ternatese Calcio e il Monate Calcio. Un match tra due squadre vicine di casa, che si è trasformato in un’occasione per celebrare lo sport e il fair play.

Avversarie in campionato, il Monate e la Ternatese sono in realtà molto legate tra di loro. Due squadre si sono ritrovate spesso ad unire le forze, a partire dalla scelta di condividere il campo da calcio dove si allenano. Per questo motivo, le società hanno deciso di organizzare all’inizio del match di domenica un piccolo momento per celebrare questa amicizia coinvolgendo i loro calciatori piccoli e grandi.

Amicizia e fair play che hanno accompagnato l’intera partita. Il match si è infatti concluso 1-1 senza nessuna ammonizione assegnata dall’arbitro. Società soddisfatte anche per il pubblico numeroso che non ha voluto perdersi l’evento di domenica.

«Una stupenda giornata di vero sport – commentano gli organizzatori -. Una grande iniziativa che speriamo possa diventare un esempio in questo ambiente ormai all’esasperazione».