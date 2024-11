Torna la Rondine, il premio letterario di Cadegliano Viconago della scrittura a mano

Torna il progetto interculturale dell’Associazione culturale “La Rondine” di Cadegliano Viconago, unico nel nostro territorio, che nella sua precedente Quinta Edizione 2019/20 ha coinvolto 25 Istituti Scolastici e 3 Regioni d’’Italia nonché la Svizzera e la Serbia, con 703 lettere indirizzate al concorso che è stato archiviato stato come un notevole successo.

Dal 2021 al 2024 il concorso è stato sospeso per la difficoltà a coinvolgere gli studenti, a causa i diversi periodi di quarantena imposta dalla pandemia e la saltuaria frequenza in presenza nelle scuole e, inoltre, per non gravare sui docenti, già messi alla prova dalla difficile gestione della didattica a distanza.

Il concorso sta ora ritornando per riprendere il dialogo con il mondo dei giovani e farsi portavoce del loro più intimo sentire, come hanno dimostrato negli anni passati con il contenuto delle loro lettere. Nelle varie edizioni più di tre mila giovani sono stati coinvolti nell’avventura di esprimere i propri sentimenti e le proprie aspirazioni attraverso la forma di comunicazione epistolare che non conosce rivali per quanto riguarda l’espressione dell’interiorità e può indurre a riflessioni di sorprendente profondità e maturità, come testimonia la valutazione dei molti elaborati giunti sui vari temi proposti di pari passo con la scoperta di autentici talenti letterari di molti dei concorrenti, veri scrittori in erba.

Va sottolineato il mezzo che è la peculiarità di questo concorso: l’obbligo della scrittura a mano, che va conservata e stimolata secondo le teorie di un più completo sviluppo della personalità.

Questa sesta edizione spalanca ai ragazzi la possibilità di parlare ‘a’ o ‘di’ uno degli incubi dei nostri giorni: la guerra. Dopo essere stata relegata per anni nel deposito degli orrori del secolo passato, la guerra irrompe nel nostro presente col suo carico di terrore e distruzione, con la sua minaccia apocalittica di annientamento globale.

La motivazione che ha indotto a questa scelta La Rondine, associazione sempre attenta al mondo dei ragazzi, è stata di offrire ai giovani dai 9 ai 19 anni l’ascolto di cui hanno bisogno, leggendo le loro lettere, valorizzando il talento letterario o l’efficacia espressiva di ciascuno, ma anche dando loro il modo di esorcizzare l’angoscia delle paure senza nome con la parola scritta.

Il progetto della sesta edizione inizia il 15 novembre 2024 con l’apertura ufficiale del bando e si concluderà a metà giugno quando è prevista la Serata di Premiazione. Dal 15 novembre 2024 al 15 marzo 2025 sarà possibile scaricare tutti i documenti del premio anche attraverso il link, che sarà pubblicato sulle principali pagine social dell’organizzazione. Si ringrazia l’artista luinese Adele Cossi per la realizzazione della locandina ufficiale, ispirata ad un suo emozionante quadro.