Tutto pronto per la festa del cioccolato a Inarzo

L’autunno 2024 è pronto ad accogliere un’atmosfera all’insegna della dolcezza. Con il patrocinio del Comune di Inarzo, torna la Festa del Cioccolato di Inarzo con una 12esima edizione davvero imperdibile.

Domenica 17 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 17.30, il centro storico di Inarzo diventerà il luogo preferito di tutti gli amanti del cioccolato. Tra stand e bancarelle, sarà possibile assaggiarlo in tutte le sue sfaccettature e varianti proposte dai maestri artigiani del posto.

Sarà la giusta occasione per trascorrere momenti di spensieratezza in compagnia di amici e familiari, senza mai dimenticare i più piccoli, che potranno finalmente realizzare il sogno di essere letteralmente sommersi dal cioccolato.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare ProLoco Inarzo tramite la pagina Facebook, l’indirizzo e-mail (proloco.inarzo@yahoo.it) e il sito web (www.prolocoinarzo.it).

Durante l’evento, i volontari di SOS della Valbossa saranno presenti con uno stand promozionale, pronti a raccontare le attività dell’associazione, fornire informazioni e suggerimenti e gustare del buon cioccolato insieme ai partecipanti.