A Inarzo un corso salvavita per imparare a usare il defibrillatore, iscrizioni aperte

L’Amministrazione Comunale di Inarzo in collaborazione con SOS DELLA VALBOSSA organizza un Corso di Abilitazione all’uso del Defibrillatore.

Il corso si terrà, al raggiungimento del numero minimo degli iscritti, Sabato 17 Maggio dalle ore 8.30 presso il Salone Parrocchiale di Inarzo e avrà durata di circa 5 ore.

Il Corso sarà a pagamento, 50 € per il corso completo e 30 € per il Retraining nel caso si sia già in possesso di certificazione ( il pagamento avverrà la mattina stessa del Corso agli incaricati dell’associazione SOS)

La certificazione ha validità di legge e riconosciuta su tutto il territorio Nazionale.

Pre-iscrizioni entro il 27 Aprile mandando una mail a info@comune.inarzo.va.it Alla stessa mail è possibile scrivere per avere ulteriori informazioni.

Il corso è aperto a tutti, anche non ai residenti a Inarzo.

Il paese di Inarzo dispone di due DAE pubblici: uno fuori dal Municipio e uno al campo sportivo, che è anche base anche per l’atterraggio dell’elisoccorso.