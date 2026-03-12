A Inarzo lavori alla pensilina dell’autobus danneggiata da un pullman: divieti in “piazzale 18 Marzo 1958”

A Inarzo sono partiti i lavori di ripristino della pensilina dell’autobus in piazzale 18 Marzo 1958, danneggiata nei giorni scorsi da un pullman di linea durante una manovra. L’intervento comporta alcune modifiche temporanee alla viabilità e all’accesso ai servizi presenti nell’area.

Secondo quanto comunicato dal Comune di Inarzo, per consentire lo svolgimento dei lavori è stato istituito il divieto di sosta nell’area antistante la pensilina. Inoltre è vietato l’accesso ai distributori di acqua e ai contenitori per i sacchi Coinger situati nello stesso spazio.

Le limitazioni sono entrate in vigore mercoledì 11 marzo 2026 e resteranno valide fino al termine dei lavori di sistemazione della struttura.