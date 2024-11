Un altro poker per la Solbiatese, il ritorno di Tomasoni alla Sestese non parte bene

Va avanti a suon di poker la Solbiatese, che è sempre più saldamente al comando del Girone A di Eccellenza. I nerazzurri di mister Danilo Tricarico impongono il 4-0 anche all’Ispra (doppietta di Martinez, Riceputi e Manfrè) e salgono a quota 28 punti in classifica in 10 gare giocate di campionato. Un ritmo insostenibile, con il Mariano che perde terreno cadendo 1-0 a Rho e viene agganciato al secondo posto dal Pavia che passa 4-1 a Vergiate.

Vittoria di misura per l’Ardor Lazzate, 1-0 contro il Casteggio, la Caronnese regola in casa 2-1 la Base 96 e resta nei piani alti della classifica. Risale anche l’Fbc Saronno che al “Colombo-Gianetti” supera 3-1 la Lentatese mentre non reagiscono Legnano e Sestese. I Lilla cadono 1-0 in casa contro il Meda (leggi qui) mentre il ritorno di mister Paolo Tomasoni a Sesto Calende non è positivo, con il Robbio che si impone 1-0 e guadagna la prima vittoria stagionale.

Chiude la giornata il secco 3-0 con cui il Cinisello si prende tre punti a Sedriano.