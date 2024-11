Un incontro sul servizio sanitario nazionale con l’Associzione Mazziniana Italiana

Mercoledì 6 novembre alle ore 18 in Salone Estense a Varese la Dott.ssa Antonietta Cargnel, già Primario di Malattie Infettive all’Ospedale “Sacco” di Milano e Samuele Astuti, Consigliere Regionale della Lombardia tratteranno, a due voci, un tema di grande interesse e cioè “IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE”.

«Per tanti anni è stato un fiore all’occhiello per il nostro Paese, ma ultimamente i problemi legati alla sua conduzione, se non addirittura alla sua sopravvivenza, per molti motivi si stanno addensando. Sarà l’occasione questa conferenza per ascoltare la voce di chi, come la Dott.ssa Cargnel, ha vissuto per tanti anni dall’interno, come Primario, l’evolversi di questo Servizio così importante per garantire la salute dei cittadini e di chi, come il Dott. Astuti, è a contatto quotidiano con la politica attiva che si deve fare carico di sostenere nel migliore dei modi la sua tenuta sul piano economico-finanziario», spiegano gli organizzatori dell’ASSOCIAZIONE MAZZINIANA ITALIANA sez. “Giovanni Bertolè Viale” di Varese.