Una folla immensa, migliaia di bambini fin dal mattino hanno invaso i Giardini Estensi e via Sacco in centro a Varese. Un Sorriso per il Ponte si è rivelata ancora una volta una manifestazione amatissima da grandi e piccini.

Galleria fotografica “Un Sorriso per il Ponte”, la festa dei bambini a Varese 4 di 4

Alla partenza un’esposizione di auto storiche, organizzata da Automobile Club Varese, ha accolto le prime famiglie, che via via sono diventate sempre più numerose tanto da invadere i tantissimi laboratori, il truccabimbi, le bolle giganti, i giochi di una volta, il trenino, i gonfiabili, il percorso ecologico, le attività motorie, la dimostrazione dell’ambulanza, i Supereroi, i diversi spettacoli di circo, di magia e di clowneria e chi più ne ha più ne metta.

Grande successo ha avuto da parte dei bambini il contatto con i meravigliosi rapaci, una poiana, un barbagianni, un gufo reale e un allocco. Anche lo stand gastronomico ha registrato il tutto esaurito.

Grazie a tutta questa solidarietà, che ha permesso di raccogliere circa 30mila euro, è stato fatto un grande passo verso l’obiettivo di Natale di acquistare un ecografo speciale per l’anestesia di bimbi prematuri, neonati e lattanti in sala operatoria, che, con sonde particolari, consenta di effettuare in bambini così piccoli, accessi vascolari senza creare complicanze.

All’iniziativa sono intervenuti il consigliere regionale Emanuele Monti e l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Varese Roberto Molinari.

«Grazie di cuore a tutti i volontari di tutte le associazioni e a coloro che sono rimasti impegnati ben tre domeniche – è il commento di Emanuela Crivellaro del Ponte del Sorriso -, visto il maltempo che ci ha obbligato a rimandare questa splendida festa. La finalità era troppo importante per non tentare un’altra volta e non potevamo deludere le migliaia di bambini che ogni anno la attendono e partecipano con tanta gioia. Finalmente il sole ci ha sorriso».