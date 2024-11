Un successo per “Ciao Franca, rassegna all’improvvisa”

La seconda edizione di “Ciao Franca, rassegna all’improvvisa” è stata un successo. Per quasi due mesi a Varese sono andate in scena le musiche, l’arte, il teatro e la poesia di autori legati in diverso modo alla Città Giardino come Dario Fo, la moglie Franca Rame e Jannacci.

“Siamo già al lavoro per preparare la terza edizione del festival dedicato al mondo di Franca Rame che visse a Varese per un periodo della sua infanzia. L’anno prossimo la rassegna di riempirà di tante novità a partire dal cinema con la collaborazione di Filmstudio”, spiegano gli organizzatori della Cooperativa Coopuf di Biumo. “Quest’anno – proseguono dalla Coopuf – la rassegna Ciao Franca ha ricevuto un ottimo riscontro di pubblico, segno che questa iniziativa sta entrando a pieno diritto tra le proposte culturali di Varese e i varesini la seguono con apprezzamento”. La rassegna è stata organizzata in collaborazione con la Fondazione Fo-Rame e in partenariato con il Comune di Varese.

Sabato sera infatti a chiudere la rassegna è stato un sold out di pubblico a teatro grazie allo spettacolo interpretato da Jacopo Fo, figlio di Dario Fo e Franca Rame. Sul palcoscenico Jacopo Fo ha raccontato la vita, gli amori, gli aneddoti e tante curiosità sconosciute al pubblico della vita del grande artista e premio Nobel, Dario Fo. A legare tutto lo spettacolo la ricca produzione musicale di Fo, interpretata dai musicisti del Collettivo De Cristoforis. Lo spettacolo è stato prodotto in collaborazione con la Fondazione Fo-Rame.

Ma grande riscontro di pubblico è stato ottenuto anche per le altre proposte messe in campo durante i due mesi di festival. A partire dalla mostra “Risonanze di Libertà” allestita nella Sala Nicolini di Biumo con le opere di Arturo Mazzola. Sold out anche per la serata dedicata alla vita e alla ricca produzione artistica Jannacci andata in scena a ottobre al circolo di Biumo.

“Ci vediamo l’anno prossimo con la terza edizione di Ciao Franca – concludono gli organizzatori – con tante novità e ricche proposte. Intanto domenica abbiamo dedicato la sala spettacoli del circolo di Biumo proprio a Franca Rame e invitiamo tutti a seguire le tante iniziative che durante l’anno animano gli spazi di via De Cristoforis tra musica, cinema, teatro e tanto altro”.