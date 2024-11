Un viaggio tra le birre artigianali da Tigros: dalle Ipa scozzesi alle specialità italiane

Con gli sconti che è possibile maturare facendo la spesa da Tigros e utilizzando la nuova Tigros Christmas Card vale la pena guardare un po’ più a fondo tra gli scaffali del supermercato e sfruttare il più possibile ogni possibilità di risparmio. Ad esempio, lo sapevi che da Tigros puoi trovare una vastissima scelta di birre, anche artigianali, alcune in confezione regalo e quindi perfette per il Natale?

Tra le birre artigianali a vostra disposizione sugli scaffali dei punti vendita Tigros spicca la presenza di Baladin, uno dei marchi che hanno fatto la storia di questo comparto in Italia e che continuano a farla dalla sede di Piozzo (Cuneo). La confezione-regalo è molto interessante: comprende 4 bottiglie ma anche un Teku, il bicchiere da degustazione che prende il nome da Teo Musso (fondatore di Baladin) e Lorenzo “Kuaska” Dabove (il più grande esperto italiano).

Arrivano invece dall’Umbria le birre artigianali di Flea, birrificio agricolo con sede a Gualdo Tadino. In catalogo spicca la Smoked che come dice il nome è una birra affumicata, una tipologia particolare (l’origine è tedesca: sono famose le rauchbier di Bamberga). Ideale per accompagnare piatti “forti” ma anche per cucinare.

Sempre da Flea c’è poi la gamma “Ma.Ma.” nella quale segnaliamo – per gli amanti del genere – la Weiss, birra in cui si utilizza anche malto di frumento, leggera (5,0%), piacevole e facile da bere nel formato da 50 cl.

Dalle nostre zone arrivano invece le birre di BAO, Birrificio Artigianale Ossolano: una proposta interessante è la Mister Strong, birra che si ispira alle strong ale (ale significa “ad alta fermentazione” e si riferisce al tipo di lievito usato), rispettando il tenore alcolico elevato (8,0%).

Nei punti vendita Tigros fino all’8 dicembre è possibile acquistare la nuova la TIGROS Christmas Card, una tessera che dall’1 al 24 dicembre permetterà di ottenere uno sconto del 10% su ogni spesa, da utilizzare per la spesa successiva (LEGGI QUI) .

Citiamo poi un marchio che da anni accompagna i clienti di Tigros, “Mastri Birrai Umbri”. Come per Baladin c’è una bella confezione regalo con due bottiglie speciali di “Cotta 40” (una pils) accompagnate dal loro bicchiere. Chi vuole cimentarsi con uno stile molto di moda ha a disposizione anche la IPA in stile inglese, luppolata ma equilibrata nei sapori.

Spostiamoci in Scozia da dove provengono le birre di Brewdog, marchio che ha fatto la storia con il suo marketing molto particolare. Un consiglio? Provate la Hazy Jane, una cosiddetta NEIPA (New England India Pale Ale) dall’aspetto torbido, fruttata e luppolata. Una tipologia molto di moda tra gli appassionati. Sempre da Brewdog c’è il grande classico, la Punk IPA.

Oltre a queste chicche ricercate però, la gamma di prodotti disponibili da Tigros abbraccia i migliori e più conosciuti marchi sulla scena italiana e internazionale. Dal Belgio c’è per esempio la Hoegaarden, la capostipite dello stile blanche/wit anche in questo caso con l’uso del frumento. Una birra che un tempo era quasi sparita e tornò in auge grazie al lavoro del birraio Pierre Celis.

Restiamo in Belgio ma per visitare una abbazia trappista (contraddistinte dal tradizionale marchio esagonale), quella di Notre-Dame de Scourmont, dove i frati brassano le celebri Chimay. La “tappo rosso” rientra nello stile delle dubbel e ha un alcol piottosto marcato (7%), la “tappo blu” è ancora più alcolica (arriva al 9%) in perfetto stile belgian strong.

Se volete “bere varesino” invece trovate tutte le birre “firmate” da Angelo Poretti e prodotte in Valganna a partire da quella più amata, la bock, sia in versione chiara (la “5 Luppoli”) sia rossa (la “6 Luppoli”).

Dopo aver fatto un salto a casa ripartiamo per altre due nazioni birrarie ove concludere il nostro viaggio. Dalla Repubblica Ceca arriva Kozel che ci permette di fornire un assist a chi ama le birre scure. La Kozel Dark è una lager (bassa fermentazione) leggera con i sapori tipici dei malti tostati.

Infine gli USA con una “birra bandiera” della scuola californiana, la Lagunitas IPA, caratterizzata (oltre che dal tradizionale formato da 35,5 cl) dall’uso dei luppoli dell’area del Pacifico che regalano, oltre alle note amare, sapori fruttati, agrumati e balsamici. Se non l’avete mai provata, vale la pena un assaggio a patto di gradire qualcosa di diverso dal solito.

Cos’è la Tigros Christmas Card 2024

A sconti fatti, straconviene è lo slogan usato da TIGROS per una innovativa campagna dedicata ai propri clienti. Si deve acquistare una card per poter usufruire degli sconti previsti e la proposta è davvero notevole.

Dal 1° al 24 dicembre, infatti, si può ottenere uno sconto del 10% su ogni spesa, da utilizzare per la spesa successiva. La Christmas Card è disponibile in tutti i supermercati TIGROS fino all’8 dicembre, al costo di 9,90 euro (riservata ai titolari di TIGROS Card).

