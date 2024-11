Come si paga una multa della Polizia Locale di Gallarate

A Gallarate c’è una guida per pagare – senza rischi – le multe “staccate” dalla Polizia Locale: al fine e con l’intento di facilitare l’accesso alle informazioni e permettere ai cittadini di reperire facilmente e celermente informazioni su come pagare le multe, in quali tempistiche, o cosa fare in caso di fermo e sequestro del proprio veicolo, è stato creato un piccolo e agile manuale scaricabile dalla sezione Settore Polizia Locale e Protezione Civile del sito istituzionale.

L’obiettivo è evitare che l’utente, il cittadino, vada a cercare informazioni fuorvianti sul web, oppure che si debba relazionare direttamente con gli operatori del Comando al fine di dipanare dubbi sulle sanzioni ricevute (operazione che può determinare anche considerevoli perdite di tempo per tutti).

«Avere piena contezza del funzionamento del sistema sanzionatorio del Codice della Strada permette una maggior consapevolezza e svolge non solo il compito di rendere più comprensibile un processo burocratico, ma anche una funzione preventiva, una volta apprese le conseguenze sanzionatorie di alcune infrazion» dice l’assessore alla Sicurezza

Germano Dall’Igna.

Il vademecum si può consultare e scaricare cliccando qui.