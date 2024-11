Varese accoglie solennemente il nuovo prevosto nella Novena dell’Immacolata

La Comunità Pastorale Sant’Antonio Abate di Varese si prepara a celebrare la solenne Immissione Canonica di Monsignor Gabriele Gioia come nuovo prevosto e parroco nella novena dell’Immacolata.

Monsignor Gioia, in carica ufficialmente dal 6 settembre scorso come guida delle parrocchie di Centro, Bosto, Brunella e Casbeno, vede in questa celebrazione un passaggio importante per il suo nuovo cammino pastorale. «A partire dal 29 novembre – spiega il prevosto – avremo tante occasioni di incontro in luoghi e ambiti diversi. Sarà un’opportunità per approfondire la conoscenza reciproca e creare legami con il territorio e le realtà di questa comunità, che nei miei primi mesi ho già avuto modo di avvicinare».

Il percorso di preparazione inizierà infatti il 29 novembre con l’apertura della Novena dell’Immacolata nella Basilica di San Vittore. Nei giorni successivi, momenti di preghiera e riflessione animeranno i vari luoghi della comunità pastorale. Il 30 novembre è previsto un pellegrinaggio al Sacro Monte, con la recita del Rosario alla Prima Cappella e la celebrazione della messa in Santuario. Durante la settimana, celebrazioni eucaristiche quotidiane si alterneranno a incontri tematici, come le riflessioni con monsignor Gianni Cesena sul Consiglio Pastorale, e quelle con monsignor Claudio Magnoli sul nuovo Messale Ambrosiano. Non mancheranno appuntamenti dedicati alla terza età, momenti di adorazione eucaristica, una meditazione artistica musicale per le famiglie e un’elevazione musicale mariana in Basilica.

La giornata dell’8 dicembre sarà il culmine di questo percorso: nel pomeriggio, in piazza San Vittore, i Vigili del Fuoco procederanno con la benedizione della corona che verrà posta sul campanile del Bernascone, a protezione della città. Seguirà il saluto ufficiale del sindaco, Davide Galimberti, alla presenza delle autorità religiose, civili e militari. Alle 16, nella Basilica di San Vittore, si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal Vicario Episcopale, don Franco Gallivanone, che darà ufficialmente il benvenuto al nuovo prevosto.

IL CALENDARIO DELLA SETTIMANA

venerdì 29 novembre

ore 10 Basilica Celebrazione Eucaristica di Apertura della Novena dell’Immacolata

sabato 30 novembre

Pellegrinaggio al Sacro Monte

ore 10 Ritrovo alla Prima Cappella recita del S. Rosario

ore 11 S. Messa in Santuario con mons. Ettore Malnati

domenica 1° dicembre

III di Avvento – Le profezie adempiute

lunedì 2 dicembre

ore 10 Basilica Celebrazione Eucaristica

ore 21 Battistero Incontro Consiglio Pastorale di Comunità e Consiglio Affari Economici. Riflessione con mons. Gianni Cesena Vicario Episcopale Zona III

martedì 3 dicembre

ore 10 Basilica Celebrazione Eucaristica

ore 21 Battistero Incontro Animatori Liturgia “Nuovo Messale Ambrosiano, ministero ordinato e ministeri laicali”. Riflessione di mons. Claudio Magnoli Segretario Congregazione Rito Ambrosiano

mercoledì 4 dicembre

ore 10 Basilica Celebrazione Eucaristica

ore 15.30 Casbeno Incontro III Età

giovedì 5 dicembre

ore 10 Basilica Celebrazione Eucaristica

ore 11 S. Giuseppe Adorazione Eucaristica con i volontari apertura chiesa e Ministri Straordinari dell’Eucaristia

ore 21 Brunella Incontro Animatori della Carità riflessione don Matteo Rivolta Responsabile Decanale Caritas

venerdì 6 dicembre

ore 10 Basilica Celebrazione Eucaristica

ore 20.30 Bosto Meditazione artistica musicale per famiglie e Gruppi Familiari con don Stefano Colombo

sabato 7 dicembre

ore 10 Basilica Celebrazione Eucaristica

ore 21 Basilica Elevazione Musicale Mariana «Tota Pulchra es Maria» Corale san Vittore e Coro Santa Maria del Monte

domenica 8 dicembre

Piazza san Vittore

ore 15 Benedizione della Corona che verrà posta sul Campanile del Bernascone, a protezione della Città, da parte dei Vigili del Fuoco

ore 15.30 Saluto ufficiale del Sindaco, Avvocato Davide Galimberti alla presenza delle Autorità Civili e Militari

Basilica san Vittore

ore 16 Celebrazione Eucaristica Immissione Canonica del nuovo Prevosto e Parroco, mons. Gabriele Gioia, alla presenza del Vicario Episcopale, don Franco Gallivanone