Viaggio a Bali: 5 luoghi da non perdere

Bali è una delle isole più belle dell’Indonesia e fa parte, per la precisione, delle Piccole Isole della Sonda. Pare che fosse abitata già durante la Preistoria, come confermato dal ritrovamento di diversi reperti nella zona Ovest. L’arrivo degli europei risale invece alla fine del Cinquecento, a opera di portoghesi e olandesi.

Come è facile intuire da questi brevi cenni storici, un viaggio a Bali è un’esperienza ricca di fascino, natura e cultura, non soltanto di spiagge meravigliose. Oggi vi raccontiamo qualcosa di più su 5 luoghi superbi.

Ubud, centro nevralgico di Bali

La capitale amministativa di Bali è Denapsar. Si tratta di un luogo spesso tralasciato dai visitatori, nonostante il mix interessante a livello architettonico-paesaggistico. Questo anche perché il vero centro nevralgico di Bali, conosciuto in tutto il mondo, è un altro. Parliamo di Ubud, località rinomata per i suo castelli, santuari, mostre e per un centro storico particolarmente entusiasmante.

Da non perdere la Foresta delle Scimmie, una delle attrazioni principali di Ubud, dove sarà possibile relazionarsi con i macachi grigi e passeggiare tra i campi di riso. Il tutto a due passi dal magnifico Palazzo Reale.

Kuta, tra mare, giardino botanico, surf (e non solo)

Kuta si trova nella zona Sud di Bali, non lontano da Denpasar e dal suo aeroporto: è quindi molto facile arrivarci. Vanta un centro commerciale decisamente moderno in cui emerge il Beachwalk: un giardino botanico realizzato nel segno dei principi del design sostenibile.

Da non pedere poi il Tempio di Tenah Lot, meta di pellegrinaggi e luogo di devozione, nonché il Pura Luhur Uluwatu: una scogliera che si staglia a 90 metri sopra l’Oceano Indiano, molto amata da chi pratica surf.

Altrettanto magnifica la spiaggia di Jimbaran Bay, con la sua sabbia bianchissima e tanti locali con affaccio sul mare, in cui rilassarsi e gustare l’ottima cucina locale. Merito di una materia prima eccellente, con un pescato che comprende gamberi, aragoste e tanto altro.

Sanur: tranquillità e relax allo stato puro

Per chi ama la tranquillità, lontano dalla movida, Sanur è semplicemente l’ideale. Si tratta di una zona tranquilla situata a Sud di Bali, dove poter andare al mare e trascorrere piacevoli momenti di relax.

È inoltre un punto eccellente per partire alla volta di altri luoghi interesanti, a cominciare dalle Isole di Nusa Penida e dalle Isole Gili, oltre che Nusa Lembogan e Lombok. Per gli amanti degli sport nautici, da non perdere il kitesurf.

Seminyak, beach & glamour

All’opposto delle atmsfere di Sanur troviamo quelle di Seminyak, cittadina dove la mondanità è assoluta protagonista. La spiaggia è facilmente riconoscibile grazie ai beach club e ai tanti locali in stile casual chic. Oltre a fare shopping e a gustare i cibi del territorio questa località è perfetta per concedersi tanto, tanto mare.

La magia di Uluwatu

Non potevamo che concludere questo nostro breve, ma intenso, viaggio a Bali che a Uluwatu, famosa in tutto il mondo per i suoi colori superbi, la roccia bianca, calcarea e brulla, le spiagge sublimi.

Siamo a Sud della Penisola di Bukit, in una delle aree più belle dell’isola. Tra le mete da visitare assolutamente segnaliamo il Tempio di Uluwatu, Bingin Beach, Padang Padang Beach. Rimarrete rapiti da questo luogo dell’Indonesia.