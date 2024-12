5 step per una pelle più giovane e luminosa

Pelle luminosa, giovane, radiosa e priva d’imperfezioni: non è un sogno a occhi aperti ma sono piuttosto i tangibili risultati di una corretta skincare.

1. Pronti, partenza… via lo sporco!

È naturale lavarsi le mani e i denti più volte al giorno ma non si fa lo stesso per la pelle del viso. Essendo la zona più esposta, è normale che sulla cute si depositi uno strato di sporco che ostruisce i pori. Impurità, particelle di smog, fibre tessili, makeup, etc. vanno rimossi con saponi delicati, struccanti oleosi, detergenti schiumosi ed acque micellari bio. L’importante è scegliere prodotti di qualità, come quelli formulati dagli esperti di bellezza naturale di Aroma-Zone che pongono l’accento su ingredienti di origine naturale provenienti da agricoltura biologica.

2. Esfoliare è la parola d’ordine

Una pelle che ha perso tono e appare spenta ha bisogno di un trattamento SOS per ritrovare la sua naturale luminosità. Per rimuovere il grigiore tipico della stagione fredda che sembra aver preso il sopravvento anche sul viso, sarebbe opportuno uno scrub. Con un prodotto leggermente abrasivo, si fa un lieve massaggio che rimuove tutte le cellule morte e le impurità.

Lo scrub 100% naturale non è riservato al viso ma garantisce una pelle del corpo setosa e morbida. È da provare anche sui piedi per dire addio a callosità e duroni!

3. La magia dell’idratazione h24

Dopo aver pulito la pelle, non resta che nutrirla preferendo cosmetici naturali e biologici che sono più compatibili e privi di controindicazioni. Per evitare che le cellule si disidratino durante la giornata intensificando i segni di espressione, ci vuole un siero che vanti un peso molecolare studiato per garantire nutrimento e idratazione.

Il siero va abbinato alla giusta crema idratante da scegliere in base al tipo di pelle (secca, matura, grassa, mista). Queste formulazioni hanno una duplice funzione: la prima è nutrire mentre la seconda riguarda la protezione. Infatti, si va a ristabilire la barriera idrolipidica che difende il derma dagli attacchi esterni.

4. Un booster di bellezza

L’olio viso è l’arma segreta per far brillare la pelle di luce propria e prevenire la formazione di rughe. Non è riservato al viso perché anche il corpo e zone particolarmente screpolate, come gomiti e talloni, hanno bisogno di un’infusione di elementi ricchi.

E perché non provare l’olio anche sui capelli? Concentrandosi sulle punte si ottiene un effetto lucido e nutriente mentre un massaggio allo scalpo preshampoo stimola i bulbi piliferi per capelli più sani, forti e lunghi.

5. La bellezza parte dall’interno

Non è però sufficiente agire sul derma dall’esterno; la differenza sostanziale che cambia davvero la grana della pelle arriva da dentro. L’integratore alimentare al collagene rappresenta l’ultimo ritrovato in fatto di bellezza.

Si è scoperto che le molecole di collagene hanno una struttura tale da far fatica a penetrare negli strati più profondi del derma. Infatti, restano in superficie dove non danno il massimo. Invece, integrando il collagene per via orale, le cellule sono coadiuvate nella produzione di molecole che tendono il derma, lo mantengono elastico ed evitano la perdita di tono.