A Villa Truffini il Concerto di Gala del Corpo musicale “Città di Tradate”

Edizione speciale per il tradizionale Concerto di gala del Corpo musicale “Città di Tradate”, che quest’anno si svolgerà in collaborazione con due associazioni tradatesi nell’occasione di importanti anniversari per entrambe: i primi 20 anni di Macondo, la locale Bottega del Commercio Equo e Solidale, e i 10 anni de La Casa della Città Solidale.

L’appuntamento è per venerdì 20 dicembre alle 21 a Villa Truffini, in corso Bernacchi 2.

«Quest’anno dedichiamo il concerto di gala a due realtà cittadine di economia solidale – dicono i responsabili del Corpo musicale “Città di Tradate” – Realtà basate sul volontariato, che avvicinano persone e mondi con grande concretezza, sviluppando sul nostro territorio la cultura dell’economia solidale e attuando impegni di giustizia importanti per contrastare i divari socio-economici».

Il concerto – che sarà diretto dal M° Federico Cester – è ad ingresso libero

Come sempre, poi, nel pomeriggio del 24 dicembre la banda per le strade del centro con la tradizionale piva della Vigilia.