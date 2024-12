Al Camelot 3SG arriva la Casetta di Babbo Natale, per bambini, nonni e nonni bis

Al Camelot 3SG arriva Babbo Natale! Che ha un suo spazio stabile per incontrare bambini e nonni e per raccogliere i loro desideri.

«Natale è il momento in cui nipoti e bisnipoti accedono maggiormente alla struttura per visitare i nonni e i bisnonni» spiega la direttrice Marusca Bianco. «Allora abbiamo pensato di rendere questa occasione una vera festa intergenerazionale, allestendo all’ingresso della RSA la Casa di Babbo Natale, dove i più piccoli, accompagnati dai loro Nonni, potranno incontrare Babbo Natale e imbucare la letterina con i desideri per i regali».

Ma Babbo Natale è atteso anche dagli ospiti della Rsa, martedì 24 dalle 10.00 alle 12.00 accompagnerà infatti la presidente Roberta Maurino, la direttrice Marusca Bianco e il Cda nei nuclei della Struttura per la consegna dei regali, prima della visita a sorpresa in Comunità Minori.

Questi gli appuntamenti in cui Babbo Natale sarà presente nella sua casa al Camelot:

19.12 dalle 17.00 alle 19.00

20.12 dalle 16,30 alle 18,30

23.12 dalle 16,30 alle 18,30

24.12 dalle 12.00 alle 13.00

La Casa di Babbo Natale è aperta al pubblico, ingresso libero e gratuito (via sottocorno 5).