Al cineforum delle Arti di Gallarate il film “La testimone”

Al cineforum delle Arti di Gallarate giovedì 5 dicembre 2024 arriva “La Testimone – Shahed”, film iraniano di Nader Saeivar.

Tarlan è un’insegnante in pensione, da sempre molto impegnata nella lotta contro l’oppressione e la discriminazione di genere nel suo paese. Zara, sua figlia adottiva, insegna danza nella sua scuola e ha deciso di non indossare più il velo. Solat, il marito, è un uomo d’affari legato al governo, e non vede di buon occhio questa situazione, che minaccia la sua carriera e i suoi business.

Un giorno, Zara scompare. Tarlan sospetta che a ucciderla sia stato Solat. La polizia si rifiuta di indagare. Tarlan si trova quindi di fronte a un bivio : piegarsi alle pressioni e alle minacce oppure mettere a rischio la propria vita e quella dei suoi cari per cercare giustizia da sola, come ha sempre fatto.

Alle ore 15:00 il film sarà introdotto dalla prof.ssa Cristina Boracchi, alle ore 21:00 introdotto e commentato da Gabriele Lingiardi.