Al Sacro Monte il giubileo degli amministratori. Monsignor Delpini: “La politica è tra le forme più preziose di carità”

Un centinaio di amministratori locali, tra cui sindaci, assessori e consiglieri, si è riunito questa mattina, sabato 31 maggio, al Sacro Monte di Varese per il Giubileo promosso dalla Diocesi di Milano, alla presenza dell’arcivescovo Mario Delpini. Tra i partecipanti, i sindaci di Varese e Gallarate, Davide Galimberti e Andrea Cassani. A portare la Croce l’assessore ai servizi sociali di Varese Roberto Molinari. Presenti l’onorevole Alessandro Alfieri, il Prefetto Salvatore Pasquariello, il consigliere regionale Samuele Astuti e il sottosegretario Raffaele Cattaneo e il consigliere provinciale Matteo Marchesi.

L’incontro ha offerto un momento di preghiera, riflessione e cammino spirituale, dedicato a coloro che operano nel servizio pubblico per il bene comune. L’iniziativa si è aperta con un’introduzione di don Nazario Costante e una lettura di testi di Papa Leone, Papa Francesco e altri, che hanno accompagnato la salita verso il santuario.

Nel suo intervento, l’arcivescovo monsignor Mario Delpini ha sottolineato l’importanza del ruolo degli amministratori locali, definendo la politica come una delle forme più preziose di carità e ribadendo il sostegno della Chiesa al loro impegno. Il suo messaggio ha sottolineato l’importanza di agire con onestà, consapevolezza e impegno, facendo tutto ciò che è possibile per il bene comune, senza farsi sopraffare dalle preoccupazioni. Delpini ha invitato a non vivere il proprio ruolo con tormento, ma con serenità, con la consapevolezza che ogni azione positiva, anche se piccola, porterà frutto.