Nominata la Giunta comunale del sindaco Centorrino con deleghe a 4 assessori

A pochi giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio comunale – il prossimo 5 giugno – il sindaco Antonino Centorrino nomina la Giunta comunale destinata ad accompagnarlo nell’attività amministrativa.

Diventano così assessori quattro consiglieri comunali, due donne e due uomini, tutti eletti nella lista Uniti per Arcisate per Centorrino sindaco e tra i consiglieri eletti con il maggior numero di preferenze nelle elezioni del 25 e 26 maggio.

La carica di Vicesindaco andrà ad Emanuela Sardella (in basso a dx nella foto), la donna più votata alle amministrative di Arcisate, e già ex assessora alla Cultura e ai Servizi educativi. Questa volta invece avrà la delega ai Servizi sociali e alle Pari opportunità. In giunta anche Monica Trabucchi, la seconda consigliera donna più votata, con delega alla Pubblica istruzione.

Sarà assessore al allo Sport e tempo libero e all’Ecologia Gianni Mina (in basso a sx in foto), mentre l’ex assessore Maurizio Montalbetti riprende la delega ai Lavori pubblici, e sarà responsabile anche dei settori Edilizia privata e manutenzioni.

Il consigliere in assoluto più votato della lista Uniti per Arcisate, l’ex consigliere Daniele Resteghini, sarà invece capogruppo di maggioranza e “gli sarà assegnata una delega consiliare”, si legge in una nota inviata alla stampa.

Il sindaco antonino Centorrino ha mantenuto la competenza diretta su Bilancio e tributi, Attività produttive, Protezione civile, Viabilità e Polizia locale, oltre ai rapporti con il personale e con l’Azienda speciale “Adriana Parmiani”.

La prima riunione del Consiglio comunale, con il giuramento del sindaco, avrà luogo giovedì 5 giugno, alle ore 20.45, nella sala “Ermanno Abbiati” del palazzo di piazza De Gasperi.