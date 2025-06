Armonia e partecipazione al primo Consiglio comunale di Centorrino sindaco ad Arcisate

Tutte all’unanimità le votazioni di insediamento del primo Consiglio comunale di Arcisate, dopo le elezioni dello scorso 25 e 26 maggio che hanno decretato la vittoria della lista Uniti per Arcisate con Antonino Centorrino sindaco. Un clima disteso e di collaborazione, ben diverso dalle tensioni che hanno portato a inizio anno alla fine del secondo mandato dell’ex sindaco Gianluca Cavalluzzi, seduto questa volta nei banchi dell’opposizione.

Affollatissima per l’occasione la sala consiliare nella serata di giovedì 5 giugno, con molte persone in piedi, anche dietro gli scaffali della biblioteca e fuori sul ballatoio verso le scale, per assistere composti e con attenzione alla prima seduta della nuova Amministrazione comunale. Nessuna traccia tra il pubblico di Mozzanica e Vinoni, i candidati sindaco usciti sconfitti dalla tornata elettorale, rimasti escusi dal Consiglio Comunale.

In apertura di seduta un minuto di silenzio in ricordo dell’ex comandante della Polizia locale di Arcisate, Giuseppe Livio, recentemente scomparso.

Le prime dichiarazioni

E dopo aver intonato l’Inno di Mameli, come di rito, il nuovo sindaco Centorrino, indossando la fascia tricolore e il cappello degli Alpini vicino, ha ringraziato ttutti i presenti, la famiglia e la squadra Uniti per Arcisate: «Un ottimo gruppo che ha lavorato bene in campagna elettorale e che continuerà a lavorare unito, anche con i candidati non eletti, per realizzare il sogno di rendere migliore Arcisate, i paese dove siamo orgogliosi e felici di vivere», ha detto ringraziando anche il gran numero degli elettori che l’hanno votato, senza dimenticare quel 50% dei residenti che invece ha disertato le urne dieci giorni fa. Faremo ripartire Arcisate dopo i mesi di stallo per il commissariamento, senza dimenticare quanto di buono fatto din ora, anche dall’ex sindaco Cavalluzzi, che ringrazio e che, a mio parere, avrebbe meritato di andare avanti».

Un attestazione di stima che l’ex sindaco, emozionato, ha accolto e ricambato: «Come opposizione riteniamo che il nostro compito non sia vigilare ma collaborare. Saremo presenti e daremo il nostro contributo – ha detto – Molti punti del vostro abizioso progetto sono anche i nostri e delle oltre mille e cinquecento persone che ci hanno votato e che ringrazio. Siete una squadra coesa, si vede, so che sarete attenti e presenti, e che per me, come per tutti i cittadini di Arcisate per trovare l’ascolto del sindaco Centorrino basterà uno squillo».

La Giunta

Parità di genere in Giunta e in Consiglio Comunale

Nessuna sorpresa tra i banchi del Consiglio Comunale: come già annunciato settimana scorsa, i 4 assessori della giunta Centorrino sono tutti suoi consiglieri di maggioranza: Emanuela Sardella, vicesindaca con delega ai Servizi sociali e alle Pari opportunità. Accanto a lei Monica Trabucchi, è assessora alla Pubblica istruzione mentre Gianni Mina è nominato assessore al allo Sport e tempo libero e all’Ecologia. Infine l’ex assessore Maurizio Montalbetti riprende la delega ai Lavori pubblici assieme a Edilizia privata e manutenzioni – al sindaco Centorrino rimangono invece le deleghe su Bilancio e tributi, Attività produttive, Protezione civile, Viabilità e Polizia locale e rapporti l’Azienda speciale Parmiani.

Al consigliere di maggioranza più votato, Daniele Resteghini, il ruolo di Presidente del Consiglio comunale, mentre Rosa Campi è capogruppo di maggioranza. A completare la squadra di Uniti per Arcisate in Consiglio comunale, i consiglieri, Arianna Mancuso e Marco Vanzetto.

Tra i banchi dell’opposizione invece, il capogruppo Gianluca Cavalluzzi può contare sui consiglieri comunali Paolo Demo– ex vicesindaco – Arianna Miotti e Claudia Filippi Mei.

Il Consiglio comunale

Così come i cittadini hanno eletto un consiglio comunale estremamente bilanciato nella parità di genere tra uomini e donne, anche all’interno dei due gruppi di maggiornaza e di opposizione, allo stesso modo la giunta è composta da due uominii e da due donne.

Un altro segno di equilibrio non scontantato che ha caratterizzato i primi passi della nuova Amministrazione comunale di Arcisate, anche nelle scelte delle commissioni, di seguito riportate.

Le Commissioni Consiliari

Commissione elettorale

Mancuso, Campi e Filippi Mei sono i membri effettivi, mentre i supplenti sono Mina, Miotti e Vanzetto

Commissione Sport e cultura

Ne fanno parte i consiglieri Vanzetto, Campi e Filippi Mei per l’opposizione

Commissione Bilancio e tributi

Ne fanno parte i consiglieri Resteghini, Mancuso e Cavalluzzi per l’opposizione

Commissione Ecologia e territorio

Ne fanno parte i consiglieri Vanzetto, Mancuso e Cavalluzzi per l’opposizione

Commissione Lavori pubblici

Ne fanno parte i consiglieri Resteghini, Mancuso e Demo per l’opposizione

Servizi sociali

Ne fanno parte i consiglieri Campi, Resteghini e Miotti per l’opposizione