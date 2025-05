La carica dei 101

Che dire? Siamo stupiti e pieni di gratitudine. Sono cinque mesi che abbiamo cambiato casa e da quattro sono iniziati gli eventi pubblici. Non stiamo a riempirvi di numeri. Chi fosse interessato troverà qui il report. Ci teniamo solo a dirvi che riusciamo a dare qualche dato perché abbiamo attivato un sistema di prenotazione, e attraverso questo e i check in di ingresso sappiamo quante persone arrivano.

Ciò che ci riempie di gioia non sono i numeri. Sono le relazioni, i commenti, la partecipazione, l’entusiasmo delle persone che entrano a Materia. Meglio di tante analisi, ancora premature, vale una breve cronaca che abbiamo usato per descrivere la vita del nostro spazio nel giro di poche ore. È una giornata tipo quando ancora non sono partiti alcuni progetti come la radio, la Cer e la Via delle api. In pochi mesi l’età media a Materia è tornata sotto i 30 anni. Lo capirete anche da queste righe

“Una call da Parigi dove Nicole sta studiando all’Università della Sorbona. Arriverà da noi per lavorare luglio e agosto.

Una classe della scuola media per conoscere il nostro giornale. Una visita di un gruppo di architetti dalla nostra università. Un gruppo di studenti in sala corsi mentre si impegnano in un tirocinio.

Il presidente dell’associazione della Via Francisca che avrà lo stand a 10 metri dal nostro di Radio Materia alla Fiera dell’economia solidale. I tecnici dell’azienda che ha fatto la gettata in cemento in giardino per l’apiario didattico che ci scrivono tutti appassionati per quello che stiamo facendo.

Uno sportello di lavoro che solo giovedì pomeriggio ha visto passare 11 persone per fare colloqui di ricerca lavoro.

La presentazione della coppa di canottaggio con assessori e protagonisti dello sport. La presidente di Slow food a parlare di cibo, felicità, impegno e rivoluzione per un mondo attento a tutti e alla fratellanza.

Un incontro per progettare settimane del gusto con una nota azienda del Varesotto. Un direttore che si prende tempo per scrivere un editoriale dal titolo: La carica dei 101. Perché dal primo febbraio a oggi siamo un po’ come i celebri dalmata. Abbiamo raggiunto quota 101 eventi pubblici. Materia e VareseNews in meno di 24 ore è stata tutto questo e ci siamo persi sicuramente dei pezzi”.

Da settimana prossima partiranno le attività della caffetteria. Alice inizierà a lavorare con noi ed è un altro tassello di un puzzle che si colora sempre più. Come saprete siamo un circolo e per accedere a quei servizi sarà necessario avare la tessera dell’Associazione Anche io o quella della realtà delle Acli. Da domenica, con la nostra partecipazione al DES, prende il via Radio Materia e da ultimo un’altra bella notizia: è online il nuovo sito di Materia .

Grazie per una partecipazione che ci onora, riempie di gioia e anche di responsabilità.