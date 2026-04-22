Prima gita scolastica sulla Via delle Api: le classi della Manzoni di Morosolo inaugurano il percorso

La data non poteva essere più azzeccata. Mercoledì 22 aprile, Giornata della Terra 2026, la Via delle Api ha aperto ufficialmente le porte alle scuole della provincia di Varese. I primi a varcare il cancello di Materia, lo spazio di VareseNews a Castronno, sono stati i bambini delle classi quarta e quinta della scuola primaria Manzoni di Morosolo.

Ad accoglierli c’era Federico Tesser, l’apicoltore dell’azienda agricola Fonteincantata di Casciago che ha accompagnato i ragazzi nella visita: lettura dei pannelli esplicativi, un giro lungo il percorso che dalla stazione di Castronno arriva fino a Sant’Alessandro attraverso la pista ciclabile, e poi l’incontro con l’alveare appena insediato nell’apiario didattico del giardino di Materia.

Quell’apiario — progettato dal designer Francesco Faccin per Expo 2015 — fino a poche settimane fa era rimasto vuoto. Le api sono arrivate ad aprile, portando a compimento un tassello che mancava all’intero progetto. Oggi, per la prima volta, dei bambini si sono fermati davanti ai favi, hanno ascoltato il ronzio delle operaie e capito, da vicino, cosa significa impollinare un fiore.

La Via delle Api è un percorso educativo di poco più di due chilometri, con otto pannelli che raccontano la vita delle api e i loro prodotti. Ogni pannello riporta un QR code collegato a video di approfondimento. Il progetto è nato dal lavoro di VareseNews con il ciclo “Un anno con le api” e ha preso forma grazie al patrocinio del Comune di Castronno, alla collaborazione con diversi partner — tra cui Ricola, Tigros, Trenord, Parco Pineta e Apicolturaurbana — e all’associazione “Come l’aria”. È dedicato alla memoria di Silvia Malnati e Alessandro Merlo, scomparsi nella tragedia del Mottarone: il tratto del percorso che attraversa Materia porta il loro nome.

La visita di oggi segna l’avvio di un calendario di gite scolastiche che durerà per tutto il periodo primaverile. Le classi possono raggiungere Castronno comodamente in treno o in autobus, fare il percorso a piedi e arrivare all’apiario. Per prenotare una visita è possibile scrivere a materia@varesenews.it.