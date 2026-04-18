Le api trovano casa a Materia
L'apiario didattico, progettato dal designer Francesco Faccin per Expo 2015, finalmente si popola con un vero alveare
Finito il freddo nel giardino di Materia arrivano le api. Stamattina Federico con i nostri Tommaso e Thomas hanno fatto un ultimo pezzo del lavoro previsto da tempo.
L’apiario didattico, progettato dal designer Francesco Faccin per Expo 2015, finalmente si popola con un vero alveare.
La via delle api si arricchisce così dell’ultimo elemento vitale. Un percorso dalla stazione di Castronno fino a Sant’Alessandro passando sulla pista ciclabile. Poco più di due chilometri con otto pannelli che raccontano la vita delle api e i loro prodotti.
Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione tra tanti soggetti diversi. Ne scriviamo qui e ci teniamo a ricordare Silvia Malnati e Alessandro Merlo, scomparsi nella tragedia del Mottarone. A loro è dedicata la Via delle Api. Il tratto che attraversa Materia porta il loro nome, ma è l’intero spirito del progetto a custodirli.
VUOI COLLABORARE CON NOI PER LA VIA DELLE API?
Un’ultima cosa importante, stiamo cercando una collaboratrice, collaboratore per lavorare con uno stage retribuito sul progetto della via delle api. Trovi tutte le informazioni qui.
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