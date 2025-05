La polizia locale di Besozzo dopo l’incidente mortale: “Cerchiamo testimoni”

Un fatto inverosimile, e sconvolgente. Ma vero, che necessita spiegazioni precise.

Il giorno dopo il tragico incidente che ha tolto la vita a Paola Abis, la 79enne residente a Castiglione Olona in visita alla figlia, Besozzo è ancora senza parole: la famiglia colpita da questo lutto è conosciuta in città e quanto avvenuto ha fatto subito il giro della comunità relativamente piccola.

Ma ora è il momento delle indagini. La polizia locale nell’immediatezza dei fatti ha raccolto alcune testimonianze di persone che hanno assistito agli animi immediatamente successivi alla tragedia, testimonianze che hanno anche riportato del virtuoso tentativo di rianimazione e di soccorso da parte di alcuni passanti. Manovre inutili: la donna era morta e non è servito l’uso del defibrillatore per mantenerla in vita. Nell’attesa del responso dell’autopsia che in casi legati all’omicidio stradale colposo viene eseguita di routine dalla Procura, rimane da ricostruire la precisa dinamica.

Per questo la polizia locale di Besozzo nella persona della comandante Monica Bossi chiede la collaborazione di tutti. «Cerchiamo testimoni che abbiano visto l’auto quando ha iniziato a muoversi e nei momenti immediatamente precedenti», specificano dal comando di polizia locale. Chi avesse visto qualcosa di utile, si rivolga ai seguenti contatti: