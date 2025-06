Venerdì a Castiglione Olona i funerali della donna morta nell’incidente a Besozzo

Eseguita l’autopsia su Paola Abis la donna di 79 anni travolta e uccisa da un’auto senza pilota e parcheggiata di fronte alla farmacia di Besozzo che si è messa in movimento poco prima delle 17 di venerdì per colpire la donna che stava a una cinquantina di metri sulla via 25 Aprile.

Tempi tecnici per le risultanze dell’esame da cui si potrà togliere ogni dubbio circa il nesso di causalità fra l’incidente e il decesso, semmai ve ne siano. L’accusa formalizzata già nelle ore successive dalla Procura di Varese per la conducente dell’auto scesa per compiere una commissione è di omicidio stradale colposo. Nel frattempo sono stati fissati i funerali.

Le esequie si terranno venerdì 6 giugno alle ore 16:00 alla chiesa di Castiglione Olona (nei pressi del cimitero), dove la donna viveva. Alle ore 15:30 comincerà la veglia.

La famiglia della donna ringrazia quanti si sono prodigati per i primi soccorsi, e ancor prima, a chi ha cercato di fermare l’auto senza pilota. «Voglio ringraziare anche tutte le persone eroi che hanno cercato di fermare l’auto e che hanno fatto tutto il possibile per cercare di salvare la mamma», scrive la figlia Valentina su Fb.

«Privati cittadini, commercianti di Besozzo, vigili del fuoco di Ispra e medici. Ma soprattutto i privati cittadini e i commercianti di Besozzo che senza esitazione hanno fatto l’impossibile, queste sono persone da ammirare e da prendere come esempio».

Infine un pensiero alla madre e una frase che suona come un auspicio: «Pensiamo a quanto siamo fortunati ad avere la nostra vita e impariamo a lamentarci di meno. Ciao mamma ti amiamo per sempre. Rinascerai qualcosa di meraviglioso».