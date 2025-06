Conferito l’incarico per l’autopsia di Paola Abis morta nell’incidente di Besozzo

È stato conferito oggi, martedì, alle 11, l’incarico al medico legale che avrà il compito di eseguire l’autopsia sul corpo di Paola Abis, l’anziana travolta e uccisa da un’auto senza conducente a Besozzo venerdì scorso. La famiglia si è rivolta alla legale Monica Andreetti per seguire le prime fasi delle indagini e presenziare agli atti che servono per approfondire tutti gli elementi per arrivare a definire le responsabilità dell’accaduto.

A tal proposito la Procura, già nelle prime ore seguite all’incidente, aveva disposto il sequestro della Suzuki partita poco minuti prima delle 17 di venerdì scorso, il 30 maggio, e che ha percorso priva di conducente una cinquantina di metri lungo la via 25 Aprile, eseguire un salto di corsia durante la retromarcia per poi centrare in pieno la 79enne morta sul colpo.

L’auto era stata parcheggiata poco distante dalla proprietaria, una cittadina svizzera che era entrata nella vicina farmacia per fare una commissione: a nulla sono valsi i tentativi di alcuni passanti di fermare il veicolo. Solo dopo l’esecuzione dell’esame alla medicina legale di Varese sarà possibile definire la data per le esequie.